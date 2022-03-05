جدول مباريات اليوم السبت5/3/2022م، مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 5 مارس 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

جدول مباريات اليوم

وفي هذه المقالة سنوضح لكم جدول مباريات اليوم السبت5/3/2022م، خاصة وأن فريق الموقع رصد عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية على محركات قوقل عن أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى التي تقام مساء اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022.

في الدوري الإنجليزي يكون اليوم مليئًا بالمباريات، وتبدأ المواجهات بمباراة ليستر سيتي مع ليدز يونايتد، ثم مباريات أستون فيلا مع ساوثامبتون، ونيوكاسل مع برايتون، ونوريتش سيتي مع برينتفورد، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس، ويلعب بيرنلي مع تشيلسي، وليفربول يواجه وست هام.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب أوساسونا مع فياريال، وإسبانيول مع خيتافي، وفالنسيا مع غرناطة، وريال مدريد مع ريال سوسييداد.

مباريات اليوم الدوري الإسباني

وفي اطار مقالنا هذا والذي جاء بعنوان جدول مباريات اليوم السبت5/3/2022م سنوضح لكم أيضا مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني.

أوساسونا X فياريال – الساعة 3:00 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X خيتافي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا

الأهلي X المريخ – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أستون فيلا X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

نوريتش سيتي X برينتفورد – الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء

بيرنلي X تشيلسي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X وست هام يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مباريات اليوم الدوري الإيطالي

أودينيزي X سامبدوريا – الساعة 4 عصرا

روما X أتالانتا – الساعة 7 مساء

كالياري X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء

مباريات اليوم الدوري الألماني

بوخوم X جروتر فيورث – الساعة 4:30 عصرا

هيرتا برلين X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مسا





مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لانس X ستاد بريست 29 – الساعة 6 مساء

نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء

ابرز مباريات اليوم الدوري التركي

تشايكور ريزا سبور X جيرسونسبور – الساعة 3:00 عصرا

جوزتبه X قاسم باشا – الساعة 3:00 عصرا

قونيا سبور X جالاتا سراي – الساعة 6 مساء