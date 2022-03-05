حماس تثمن موقف الكويت برفضه التطبيع مجدداً

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت 5/3/2022، الموقف الكويتي برفض مشاركة وفد أكاديمي في مؤتمر بالبحرين استضاف وفداً صهيونياً.

وقال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تصريح له عبر "تويتر": إن "الكويت تسجل مرة أخرى موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته".

وأكد أن "هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجل في قوائم الشرف والاعتزاز".

وأوضح قاسم أن "الموقف يعكس استمرار وقوف الكويت، إلى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته".

وانسحب وفد أكاديمي كويتي، الأسبوع الماضي، من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر.