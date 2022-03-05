لجنة المتابعة: 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في جبل المكبر بالقدس المحتلة

أكدت لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم السبت 5/3/2022، أن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال.

وأوضح طارق عويسات عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر: أن بلدية الاحتلال في المدينة تسعى لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.

وأشار إلى أن خطورة هذا المخطط أنه يحرم مستقبلاً أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

وشدد عويسات على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، الذي يحتاج الأموال باهظة على حساب المواطنين.

وجدد عويسات التأكيد على أن أهل القدس صامدون ويرفضون تكرار الهجرة التي جرت عام 1948 و1967.

وأكد أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لصالح الاحتلال ومخطط الشارع الأمريكي.

ونبه الناشط المقدسي إلى أن مخطط الشارع الأمريكي يهدد مئات العائلات، وأن بلدية الاحتلال في القدس تتعامل بسياسة العصابات بحماية من الحكومة الإسرائيلية.

وأدى أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة صلاة الجمعة يوم أمس في ملعب البلدة ضمن حراكهم المتصاعد رفضاً لقرارات الهدم ولتعزيز الموقف نحو منع الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين.

وخلال خطبة الجمعة في جبل المكبر أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن جبل المكبر الذي كبر عليه عمر بن الخطاب أمانة في أعناقنا جميعاً ولا تنازل عن شبر واحد منه، موجهاً التحية لصمود وتضحيات أهالي الجبل.

وأوضح الشيخ عكرمة أن ما يسمى بالشارع الأمريكي هو جزء من مخطط تهويدي قديم حديث خطط في عهد الاستعمار البريطاني ويهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم.

وأضاف أن الشارع الأمريكي مخطط يهدف لتمزيق جبل المكبر وتفتيت الناس من مواقع سكناهم، كما يخطط لتفريغ حارة الشرف ومنع البناء في التلة الفرنسية وإقامة مستوطنة عليها ضمن مخططات مرسومة مسبقاً.

وشدد صبري على أنه لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر إلى النهر، لا اعتراف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.

كما دعا المقدسيين للعمل بعدة مسارات لا تضارب فيها من خلال إقامة الصلوات والاحتجاجات إلى جانب الحراك القانوني.

وعقب الصلاة نظم أهالي جبل المكبر وقفة نددوا خلالها بموقف السلطة الفلسطينية وتقصيرها بحق أهالي القدس وخاصة جبل المكبر.

وقال أحد السكان: "رسالة للمؤسسة الرسمية الفلسطينية لا تتركوا القدس وحدها وإذا باعوها فأهل القدس سيشترونها، والأحبة واذا لم تكونوا مع أهلكم وناسكم فيجب أن ترحلوا فأنتم من تركتم القدس وحيدة".

كما ردد المقدسيون هتافات "سمع سمع كل الناس احنا للجبل حراس" وأخرى تندد بموقف السلطة وتقصيرها تجاه القدس".