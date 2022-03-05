الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 3 شهور ..فما السبب ؟

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بأكثر من واحد بالمئة أمام الشيكل مساء أمس، مسجلاً أعلى مستوى في 8 أشهر ، ليصل لـ3.28 شيقلاً .

وبحلول الساعة 6:00 بتوقيت فلسطين ويتعافى الدولار من هبوط حاد أمام العملة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، وبلغ في منتصف تشرين الثاني الماضي أدنى مستوى له في 22 عاماً، عندما صرف الدولار بأقل من 3.1 شيكل.

وتشهد العملة الأميركية صعوداً على خلفية الحرب في أوكرانيا، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة.

قوة الدولار زادت من تلميحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول، والتي رجحت رفع أسعار الفائدة الرئيسة خلال اجتماع مجلس المركزي في شهر آذار الجاري.

الأربعاء الماضي، قال باول، في شهادة أمام لجنة في الكونغرس: إن الاقتصاد الأميركي يقترب من طاقته الكاملة في التوظيف، فيما تجاوز التضخم بفارق كبير المعدل المستهدف من البنك المركزي عند 2% على المدى الطويل.

وأضاف باول أمام الكونغرس: "سيكون من المناسب البدء برفع تدريجي لأسعار الأموال الاتحادية (الفائدة) في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأمس، أظهرت بيانات رسمية نمواً في الوظائف الأميركية في شباط، بأسرع وتيرة في 6 أشهر.

وقالت وزارة العمل: إن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 678 ألف وظيفة في شباط، وهي أعلى زيادة شهرية في عدد الوظائف الجديدة منذ تموز 2021.

وترجح البيانات القوية للوظائف الأميركية مضي المركزي قدماً بخططه لرفع أسعار الفائدة، ما قد يعطي مزيداً من الدعم للدولار خلال الأيام القادمة.

ومنذ آذار 2020، يحافظ المركزي الأميركي على سعر فائدة تاريخي متدنٍ، ضمن نطاق صفر-0.25%، ضمن الأدوات التي يستخدمها لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".