هل هناك أزمة حقيقية بشأن القمح في الضفة وما هي الحلول ..وزير الاقتصاد يوضح!

أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد برام الله اليوم السبت 5 مارس 2022 ، أن مخزون الطحين وكمياتها بالإضافة للمواد الأساسية هي نفس الكميات الموجودة في السوق في العادة وتكفي من شهرين لـ3 شهور ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم تخزين الطحين لأكثر من 3 شهور لفسادها بعد هذه المدة .

ووجه العسيلي رسالته خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" للتجار والمواطنين "لا تتهافتوا على تخزين المواد الغذائية فهي موجودة في السوق والتوريد لم يتوقف ، مشيراً إلى أنه بالرغم من الإغلاق وقت انتشار فيروس كورونا إلى أنه لم نشهد أي نقص في الأسعار .

وحذر من وجود أجندات مخفية هي من تروج الأخبار اللغير صحيحة ، مبيناً بالرغم من استيرادنا من روسيا وأوكرانيا للدقيق ؛ ولكن هناك منافذ أخرى يمكن الاستيراد منها فهناك الصين هي رقم واحد من ناحية القمح ، بالإضافة إلى وجود 22 دولة يمكن الاستيراد منها .

ونوه إلى أن هناك اجتماعاً سيتم عقده غداً مع مدير المطاحن برام الله لحصر كافة المكونات ، وبحث ورصد كافة السيناريوهات .

وبين أن فلسطين تعتمد على 60 % من الاستيراد و40% من المحلي ، ونحن على اتصال يومي مع المستوردين في الخارج لسد أي عجز ، موضحاً أن تحذير منظمة الفاو من مجاعة قد تحدث في العالم ، يعود لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد عالمياً بسبب الجفاف الذي سيطر على المنطقة العام الماضي .

وبين أن كورونا كانت أحد أسباب ارتفاع الأسعار عالمياً وتعطل المصانع ، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشجن ، مشدداً على أن الوزارة تحاول الحفاظ على الأسعار من خلال عدة اجتماعات عقدت وتم تلافي الارتفاع بتخفيض الجمارك ، والنجاح في إدخال البضائع عبر الأردن عبر حاويات "كونتينر" مما يخفض من تكاليف النقل .

وبشأن المكاسب من إدخال البضائع عبر حاويات ، بين أن إدخال البضائع عبر حاويات قال: " يحق لنا كدولة الحصول على حقوقنا ومن ضمنها حرية التجارة من خلال التنصل من "الإسرائيليين" ، بالإضافة إلى تخفف تكاليف الشحن وخاصة البضائع التي تأتي من الشرق الأدنى وتخفف التكلفة على السلع الأساسية .