موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022، في الأسبوع الأول من كل شهر يبدأ المواطنون في قطاع غزة، بالبحث عن موعد صرف منحة قطر للشهر الجاري، حيث تكتظ محركات البحث بالبحث عن موعد ورابط صرف الدفعة النقدية لشهر 3 الحالي، كون ما يقارب من 100 ألف أسرة تنتظر الإعلان عن موعد صرف الدفعة النقدية، لأن أهالي قطاع غزة يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، بفعل الحصار المفروض عليهم منذ حوالي 16 عاما، وهو ما أدى إلى شلل في الاقتصاد الفلسطيني وتسريح عشرات الآلاف من العمال وإضافتهم إلى جيوش البطالة، كما يتعمد الاحتلال منع وإدخال المواد الخام اللازمة للصناعة بدعوى ازدواجية الاستخدام، مما أدى إلى جعل المنشآت الاقتصادية والصناعية على شفا حفرة من الانهيار.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022

الدفعة النقدية القطرية تعد بمثابة طوق نجاة لهؤلاء المستفيدون منها، لذلك يبحثون مطلع كل شهر عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022، لأنه عند استلامها وعلى الرغم من مبلغها القليل، إلا أن المستفيدين يشرعون بشراء أدنى احتياجات منازلهم، وخاصة أنها تُعد مصدر الدخل الوحيد لهم، ويسددون الديون المستحقة عليهم للبقالات والمتاجر، ورسوم الروضة في حال كان لهم أطفالا في يدرسون فيها، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد ورابط صرف المنحة القطرية لشهر مارس 2022.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس

وتغيرت آلية صرف المنحة القطرية، إذ باتت الأمم المتحدة ترسل رسائل للمستفيدين على أجهزتهم الخلوية، لتحديد موعد ويوم صرف الدفعة النقدية، كما أنها ترسل لهم كود الصرف في اليوم المحدد لصرفها، وقبل ذلك كانت وزارة الاجتماعية تعلن عن عدد المستفيدين من المنحة القطرية، وبعد يوم تعمل على تفعيل رابط الفحص للمستفيدين منها.

موعد صرف المنحة القطرية هذا الشهر

وبدأت الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة في اليوم السابع عشر من شهر فبراير الماضي، وبقيت عملية الصرف مستمرة لغاية عشرة أيام بدءا من أول يوم صرف، ومن المقرر أن تشرع الأمم المتحدة بإرسال الرسائل لصرف المنحة القطرية لشهر مارس 2022 في السابع عشر من هذا الشهر، إن لم يطرأ أي جديد على الموعد.