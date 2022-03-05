مرور غزة توضح حالة الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق.

وجاء في التقرير الذي وصل " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 05/03/2022 تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت في تقريرها إلى وجود إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وفيما يلي نص التقرير:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 05/03/2022

🔶 حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

👈 وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقاً وصولاً لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي".

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..