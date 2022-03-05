إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 5 مارس 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7042 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 6811 وافداً.

وأوضحت: إن المغادرين توزعوا إلى 6899 مواطناً و109 أجانب، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6645 مواطناً، و109 أجانب، و55 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.