كوريا الشمالية أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية بأن بيونغ يانغ أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" باتجاه بحر اليابان.

المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلاً مفصلاً بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

وقال العسكريون في كوريا الجنوبية: "إن بيونغ يانغ أطلقت "قذيفة واحدة على الأقل" صباح السبت بالتوقيت المحلي".

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

وأصدر إنذاراً يدعو جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فوراً.

وأفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عدداً من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

وقالت: إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاماً صاروخياً متحركاً على السكك الحديدية وغيرها.