سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم- سعر الذهب بالشيكل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
05 مارس 2022
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يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم السبت 5/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع ارتفاع موازي للدولار الأمريكي على خلفية الحرب الروسية والأوكرانية، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، كما نقدم لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم السبت

ويحرص الكثيرون على معرفة سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم، خاصةً المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر جرام الذهب في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم السبت بالشيكل والدولار

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.31 شيكل $63.47

سعر الذهب عيار 22   190.95 شيكل $58.18

اسعار الذهب عيار 21 182.28 شيكل $55.54

اسعار الذهب عيار 18 156.24 شيكل $47.60

سعر الذهب عيار 14   121.52 شيكل $37.02

سعر الذهب عيار 12   104.16 شيكل $31.73

اسعار أوقية الذهب      6,478 شيكل  $1,974

اسعار جنيه الذهب      1,458 شيكل  $444.30

اسعار كيلو الذهب      208,312 شيكل       $63,469

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

4 مارس        207.88       181.90       155.91       121.26       103.94

3 مارس        202.26       176.98       151.70       117.99       101.13

2 مارس        200.52       175.46       150.40       116.97       100.26

1 مارس        201.71       176.50       151.28       117.66       100.85

28 فبراير      196.85       172.25       147.64       114.83       98.43

27 فبراير      196.46       171.90       147.35       114.60       98.23

26 فبراير      196.44       171.89       147.33       114.59       98.22

25 فبراير      196.63       172.05       147.47       114.70       98.31

24 فبراير      199.88       174.90       149.91       116.60       99.94

23 فبراير      198.63       173.80       148.97       115.87       99.31

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