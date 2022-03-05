يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 5/3/2022، ارتفاعاً في السوق التعاملات المالية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1972 دولار هبوط 0 $، وذلك بعد أن تأثر بفعل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سعر الذهب في السعودية والعالم، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في السعودية اليوم السبت، وفق تحديث سوق الذهب العالمي الذي يهتم بسعر الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 237.76 ريالاً 63.40 دولاراً.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 237.76 63.40

سعر جرام الذهب عيار 22 217.94 58.12

سعر جرام الذهب عيار 21 208.04 55.48

سعر جرام الذهب عيار 18 178.32 47.55

سعر جرام الذهب عيار 14 138.69 36.98

سعر أونصة الذهب بيع 7,395.00 1,972.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,398.75 1,973.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,664.29 443.81

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,743.54 464.94

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,902.04 507.21

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 261.53 69.74

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 624.11 166.43

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,236.33 329.69

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,444.13 651.77

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,854.96 1,294.66

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,221.76 1,925.80

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,782.54 1,008.68

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,528.11 2,007.50

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 12,054.20 3,214.45

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 24,060.84 6,416.22

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,850.78 760.21

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 239,419.65 63,845.24

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 119,923.80 31,979.68

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-03-05 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-04 233.41 213.96 204.24 175.06

2022-03-03 232.45 213.08 203.39 174.34

2022-03-02 234.50 214.96 205.19 175.88

2022-03-01 230.04 210.87 201.28 172.53

2022-02-28 227.75 208.77 199.28 170.81

2022-02-27 227.75 208.77 199.28 170.81