سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة المصرى على سعر الدولار اليوم السبت في مصر لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي، استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022، في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة الكبرى.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي، كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أ سعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.37 جنيه للشراء، و 17.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي، كما ظل اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، عند 17.02 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو ليسجل 17.34 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، عند 20.95 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي،ليسجل نحو 51.58 جنيه للشراء، و 52.03 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.994 مليار دولار في فبراير شباط من 40.98 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

و نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله إن بلاده تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 بالمئة في السنة المالية الحالية إلى 30 بالمئة في الموازنة الجديدة، سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي.