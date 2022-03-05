صلاح يوضح سبب ادائه في ليفربول أفضل من المنتخب

رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على سؤال يتعلق بأن "مستواه مع الفراعنة أقل من الريدز".



وقال صلاح، في تصريح لقناة "دي إم سي": "هذا حديث غير دقيق، لأن أرقامي كبيرة مع منتخب مصر، فأنا ثاني هدافي الفراعنة عبر التاريخ (خلف حسام حسن)".



وتطرق صلاح إلى أنه يحرص على متابعة البطولات البارالمبية، ويكتب دائمًا عن اللاعبين خلال هذه المنافسات، من أجل دعمهم، لأن صوته قد يكون مسموعًا للرأي العام.



وعن عضلاته الجانبية التي ظهرت وهو يحتفل بهدفه في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، علق: "تحتاج بعض التدريبات الخاصة للذراعين وتدريبات تشبه (العقلة)".



وتابع: "في السابق كان أتدرب كثيرًا (أكثر مما ينبغي)، لكن مع مرور الوقت بدأت أقرأ وأفهم وضعية جسدي بشكل أكبر".



ولفت إلى أن نجلته "مكة" ذكية والمدرسة والمجتمع في بريطانيا يساعدانها بشكل كبير، كما أنها تتعلم بسرعة.



وأردف: "دائمًا تقول لي لا تتدخل في حياتي، وأقول لها (عدا الشيكولاتة)".



واستطرد: "عرضت على زوجتي العمل، لكنها فضلت تأجيل الأمر في الوقت الحالي، خاصة مع حاجة كيان ومكة لرعايتها، وأكدت لها أنها إذا أرادت العمل فسوف أدعمها".



وختم: "ماجي (زوجته) تريد أن تتعلم باستمرار وتقرأ وتشاهد بعض الأشياء، ولا أجبر أحدا في العائلة على شيء، لأن كل فرد مسؤول عن حياته".