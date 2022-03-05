حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارد نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً الأحد 2022-03-06، يكون الجو خماسينيا غائماً جزئياً إلى غائم وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وخلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والإثنين 2022-03-07، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفية الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وهذا والله تعالى اعلى واعلم.