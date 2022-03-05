اليكم طريقة تحضير معكرونة البشاميل اللذيذة

المكرونة البشاميل أكلة ذات مذاق خاص ومحبب للجميع، وتتميز بسهولة التحضير، قدميها لعائلتك على الطريقة المصرية باللحم المفروم أو الدجاج.

المكرونة بشاميل من الأكلات المصرية المحببة للجميع، وهي منتشرة بشكل كبير في العالم العربي لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها.

فيما يلي نقدم لك طريقة عمل المكرونة بشاميل.

المكونات:

كيس من المكرونة الأقلام.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

400 جرام من اللحم المفروم.

حبة كبيرة الحجم من البصل المفروم فرماً ناعماً.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكونات الصلصة:

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة صغيرة من البصل المفروم فرماً ناعماً.

2 فص ثوم مفروم فرماً ناعماً.

حبة كبيرة من الطماطم المفرومة.

4 ملاعق كبيرة من معجون طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل.

جبن موزاريلا.

مكونات صلصة البشاميل:

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملاعق كبيرة زيت.

2 مكعب ماجي.

5 أكواب من الحليب.

6 ملاعق من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

ضعي المكرونة في الماء المغلي مع القليل من الزيت والملح، وتترك على النار مع التقليب من آن لآخر إلى أن يتم سلق المكرونة جيداً.

ضعي كل من البصل واللحم المفروم في الزيت في وعاء على النار المتوسطة الحرارة، ويتم التقليب جيداً إلى أن يذبل البصل، ويتغير لون اللحم.

إضافة الثوم المفروم، ويتم التقليب جيداً، ثم يتم إضافة كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ولكزبرة، ويتم التقليب جيداً إلى أن يمتزج الخليط.

فرم البصل فرماً ناعماً، ثم يوضع في الزيت المغلي على النار، ويتم التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

إضافة الثوم، ويتم التقليب جيداً، ثم توضع الطماطم، ويتم الخلط جيداً، ويترك المزيج على النار إلى النضج.

ضعي كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، ويتم الخلط جيداً.

أضيفي الصلصة مع التقليب جيداً، ثم يوضع الخليط في صينية من البايركس، ويترك جانباً.

لتحضير البشاميل، يتم وضع الحليب في إناء على النار، ويضاف إليه الدقيق، ويقلب الخليط جيداً.

ضعي كل من الملح، والفلفل الأسود، ومكعب ماجي، والزبدة، مع الخلط جيداً إلى الحصول على القوام الكثيف.

يوضع الخليط في الفرن، ويترك إلى الحصول على القوام الكثيف والناضج.

يتم تقسيم البشاميل إلى نصفين، ثم يتم وضع جزء من البشاميل في صينية مع كمية من الصلصة، وخليط المكرونة باللحم والتوابل السابق تحضيرها، وفوقها يتم وضع باقي كمية البشاميل.

توضع الصينية في الفرن، وتترك إلى تمام النضج.





مكرونة البشاميل بالدجاج

المكونات:

600 جرام مكرونة.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

2 من صدر الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم.

ثمرة فلفل رومي أخضر.

2 فص ثوم.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ثمرة من الطماطم.

مكونات البشاميل:

كوب من الحليب البودرة الذائب في كوب من الماء الساخن.

5 أكواب ماء.

كوب دقيق.

2 مكعب ماجي.

كوب إلا ربع من زيت ذرة.

رشة جوز الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

طريقة التحضير:

سلق المكرونة في الماء المغلي مع القليل من الزيت والملح، ويترك إلى السلق تماماً.

فرم الثوم والبصل والفلفل الرومي فرماً خشناً، ويتم تقليبهم في الزيت في مقلاة على النار، ثم إضافة الطماطم المفرومة، والكمون، والفلفل الأسود مع التقليب، ويترك المزيج على النار إلى تمام النضج.

أضيفي قطع الدجاج إلى المزيج ويترك على النار.

لعمل البشاميل، يتم وضع الدقيق في الزيت في إناء على النار، ويتم التقليب جيداً.

إضافة الحليب، ويتم التقليب ثم الماء الدافئ يضاف تدريجياً، مع التقليب إلى الحصول على القوام المتوسط الكثافة.

ضعي مكعب ماجي مع الخليط السابق، مع كل من جوزة الطيب، والفلفل الأبيض، ويتم التقليب جيداً، ثم يتم رفع الخليط من على النار، ويوضع البشاميل على المكرونة، مع التقليب جيداً.

ضعي نصف مقدار المكرونة في صينية وفوقها يتم وضع الدجاج، ثم باقي المكرونة، وعلى الوجه يتم رش الجبن الموزاريلا.

تدخل الصينية الفرن، وتترك لمدة ربع ساعة تقريباً.

تخرج الصينية من الفرن، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.



