سعر صرف الدولار في سوريا السبت 5 مارس 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 5 مارس 2022، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار العملات الأجنبية، و لا سيما الدولار الامريكي الذي شهد هذا الأسبوع تذبذباً في الأسعار عالميًا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية للجيش الروسي ضد مدن ومحافظات أوكرانيا بعد أن كشفت موسكو عن نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو الذي تعده العدو اللدود لها ، فريق فلسطين اليوم يرصد في هذه المقالة سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الاخرى في سوريا.

حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا في سوريا، اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأقرت الحكومة السورية مطلع العام الجاري خطة الدعم والتي استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، ثم أعيد في نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3880 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وصعد سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4288 ليرة للشراء، و4348 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5171 ليرة للشراء، و5248 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 1032 ليرة للشراء، و1049 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1053 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12790 ليرة للشراء، و12980 ليرة للبيع.