طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 5 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم سعر الذهب اليوم في لبنان مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 مارس 2022، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب الذي شهد هذا الأسبوع تذبذباً في الأسعار عالميًا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية للجيش الروسي ضد مدن ومحافظات أوكرانيا.

ويحرص كل مواطن على معرفة سعر الذهب اليوم في لبنان لا سيما المستثمرين والباعة والمقبلين على الزواج وتشمل تلك التسعيرة (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

و وفقاً لتعاملات اليوم السبت 5 مارس 2022، ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 94.828 ألف ليرة (62.65 دولار).

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 82.977 ألف ليرة (54.82 دولار).

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 71.122 ألف ليرة (46.99 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 55.317 ألف ليرة (36.55 دولار).

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 2.949 مليون ليرة (1949 دولار).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 663.813 ألف ليرة (438.58 دولار).