سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 مارس 2022، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب الذي شهد هذا الأسبوع تذبذباً في الأسعار عالميًا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية للجيش الروسي ضد مدن ومحافظات أوكرانيا بعد أن كشفت موسكو عن نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو الذي تعده العدو اللدود لها ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع أسعار المعدن الثمين والآمن إلى حد ما في هذه المقالة .

ويحرص كل مواطن على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر لا سيما المستثمرين والباعة والمقبلين على الزواج وتشمل تلك التسعيرة (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022، بالتوازي مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، في تعاملات اليوم، إلى نحو 982.97 جنيه (62.65) دولار.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 737.24 جنيه (46.99 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 573.40 جنيه (36.55 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 491.48 جنيه (31.33 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 368.61 جنيه (23.49 دولار).

أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر

فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولًا بالأسواق) إلى مستوى 860.12 جنيه (54.82 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 30.570 ألف جنيه (1949 دولارًا)، وسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 6.881 ألف جنيه (438.58 دولار).