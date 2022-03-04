النفط يقفز لأعلى مستوى له منذ عام 2018 بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

قفزت أسعار النفط منتصف تعاملات اليوم صوب 115 دولارا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش قفز خام برنت 3 دولارات مسجلا 118 دولارا للبرميل.

وكان سعر خام برنت سجل 114.98 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 4.44دولار أو أربعة بالمئة إلى 114.90 دولار للبرميل.

وتجاوزت أسعار النفط مستهل تعاملات اليوم الجمعة 111 دولارا للبرميل في جلسة شهدت تقلبات، وسط أحداث ثامن أيام الحرب الروسية الأوكرانية.

وتغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

أسعار النفط اليوم

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 % إلى 111.09 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 % إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18 % وزيادة خام برنت 13 %.