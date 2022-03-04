معطيات: انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أظهرت معطيات صدرت عن وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، تراجع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا، وانخفاض عدد المصابين بحالة حرجة في المستشفيات.

وأعلنت "الصحة الإسرائيلية" تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، و6,571 إصابة يوم أمس الخميس.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 25 وفاة جديدة في الساعات الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020 إلى 10,264 وفاة.

وواصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 484 مصابًا منهم 205 مصابين موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة حاليًا نحو 61 ألف إصابة، وتم تسجيل 116 وفاة و55,549 إصابة جديدة خلال الأسبوع الأخير، وهي نسبة أقل من الأسبوع الذي سبقه بـ 36%.