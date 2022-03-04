احدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية National Geographic Abu Dahbi HD SD 2022

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات قناة الوثائقية National Geographic Abu Dahbi HD SD المفتوحة 2022- طريقة ضبط التردد، يبحث الكثير من مشاهدي التلفزيون في العالم العربي بالبحث عن تردد قناة ناشيونال أبو ظبي الوثائقية الشهيرة حيث تقوم القناة بتقديم محتوى ثقافي و تعليمي عبر الأفلام و البرامج الثقافية الوثائقية في مجالات متعددة من بينها العلوم و الحياة البرية، و هو محتوى تنفرد به هذه القناة عن غيرها من القنوات الموجودة، كما انها تقدم علوم التكنولوجيا و الهندسة بالإضافة الى الحقائق التاريخية من مختلف الحضارات يقوم فريق فلسطين اليوم برصد جميع ترددات القنوات الفضائية الجديدة و في هذه المقالة يضع لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022.

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات

تقوم القناة بعرض محتواها على الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة و قد انتشرت كثيرا بنسختها العربية أبو ظبي على مستوى الوطن العربي نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف عن باقي القنوات، فهي تأخذ المشاهدين الى عالم آخر كما انها تتميز بانها ناطقة باللغة العربية و بإمكانكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD كالاتي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2022 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500