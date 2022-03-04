بث مباشر احدث تردد لقناة روسيا اليوم 2022 RT لمتابعة تطورات الحرب الروسية الاوكرانية

بث مباشر تردد قناة روسيا اليوم RT 2022 ، يبحث المواطنين في جميع انحاء دول العالم عن تردد قناة روسيا اليوم الجديد لمتابعة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية الآخذة في التصاعد لا سيما أن الجيش الروسي بدأ فعليا في فرض طوق شامل على العاصمة كييف التي بات بين قوسين وأدنى بالسيطرة عليها كاملة ، وتزايدت عمليات البحث على الانترنت عن تردد قناة RT ، وقرر فريق فلسطين اليوم وضع هذا الإشارة في هذه السطور ، وفي احدث تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قال في مؤتمر صحفي، أن مرتزقة جانب يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية وتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين، مؤكدًا أن المرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن. وشدد على أن بلاده "لن يتخلى عن قناعتي بأنّ الروس والأوكرانيين هم شعب واحد".

بث مباشر روسيا اليوم 2022 RT ARABIC

القناة تحرص على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة، وذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

مباشر الحرب الروسية الاوكرانية على RT

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

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الحملة العسكرية الروسية في اوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في اتصال مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية معتبرا الاتهامات بهذا الخصوص "مفبركة"، بحسب أعلن الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين قال إن التقارير عن "غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية".

وأكد بوتين أن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول "بكل المطالب الروسية".

وأشار الكرملين في ملخص للاتصال الذي أتى "بمبادرة من ألمانيا"، إلى أن "روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تُلبى كل المطالب الروسية".

ومن هذه المطالب اعتماد أوكرانيا الحياد وتخليها عن النووي و"اجتثاث النازية" فيها والاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم و"بسيادة" المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأضاف الكرملين: "تم التعبير عن الأمل في أن يتخذ ممثلو كييف موقفا منطقيا وبناء خلال الجولة الثالثة من المحادثات".

وقال أحد المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الجمعة إنه من المتوقع عقد الجولة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.