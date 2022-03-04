الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 1812 منشأة عسكرية خلال العملية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريح، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و""بوك إم-1، و59 محطة رادار".

وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و 635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

كما أشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف ببطولات طواقم الدبابات الروسية، وتصفيتهم أكثر من 200 فرد من النازيين الجدد باشتباك مباغت في أوكرانيا.

وقال: "الجنود والضباط الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في سياق العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "قام طاقم إحدى الدبابات الروسية بقيادة الرقيب نيمتشينكو في مقدمة قواته بتدمير 6 دبابات و3 عربات مدرعة وتصفية أكثر من 90 عنصرا من القوميين في غضون 40 دقيقة".

وتابع: "في حادث آخر، صد طاقم دبابة الملازم أول ستاروستين، هجوما لقوات معادية متفوقة بشكل كبير عددا وعدة، ودمر 8 عربات مدرعة لهم وقضى عل أكثر من 100 عنصر، ومنع استعادة المعبر الذي تحرسه الدبابة".

وأضاف: "خلال المعركة تعرضت دبابة روسية لهجوم بصواريخ (جيفيلين) أمريكية مضادة للدبابات، وطاقم الدبابة بعد التأكد من عدم إعطابها، رد على نار العدو ودمر له دبابتين بإصابة مباشرة".