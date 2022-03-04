نقابة الإعلاميين المصريين تحذر قناة سعودية بعد بثها تصريحا يخالف ميثاق الشرف الإعلامي

أصدرت نقابة الإعلاميين قراراً باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر” على قناة “أم بي سي مصر” السعودية، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أمس، إن الأمر نفسه حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

كما أكدت نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، مشددة أنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.

وحذرت النقابة إدارة القناة السعودية من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جداً، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

وفي وقت سابق، حذر الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، من تكرار حادث فبركة الاتصال الهاتفي التي شهدها أحد البرامج الفضائية مؤخراً، مشدداً على أن هذا الأمر مخالف لجميع القوانين المنظمة للإعلام، وكل القرارات الصادرة لتنظيم الإعلام وقانون نقابة الإعلاميين.

وشدد عدلي على أن النقابة لن تصمت ضد أي تجاوزات مهنية من شأنها التأثير على صورة الإعلام المصري الذي يخوض معارك فكرية وثقافية وقضايا الوعي والإرهاب، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي نواجه فيه هذه المعارك نفاجأ بحادث فبركة الاتصال الهاتفي التي شهدها أحد البرامج الفضائية مؤخراً.

وكان الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، قال خلال استضافته في البرنامج أمس الأول، إن ثلاثة أرباع سكان مصر جاؤوا من زيجات حرام، لأن غير القادر على الباءة زواجه حرام شرعاً.

وأضاف: “يكون الزواج واجباً في حالتي القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة”. وتابع: “يكون الزواج حراماً شرعاً حال كان الزوج غير قادر على الإنفاق أو غير قادر على معاشرة المرأة”.

وأكمل: “من الأفضل لغير القادر على الإنفاق تأجيل فكرة الزواج، والإسلام يعطي الحق لأي شخص غير قادر على الإنفاق ألا يتزوج أو ينجب أطفالاً حتى لا يتحولوا إلى مجرمين ومتعاطين للمخدرات”.

واسترشد مبروك عطية بحديث النبي محمد حين قال: “إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته طلقها”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” أنه يجب ألا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق وذلك فيما يتعلق بكثرة الإنجاب وعدم القدرة على تربيتهم ورعايتهم وتعليمهم بشكل جيد.

وسبق وأثار شريف عامر جدلاً باستضافته شخصاً قال إنه يعمل كمحلل شرعي وإنه تزوج 32 مرة، وبعد استدعاء جهات التحقيق لهذا الشخص، قال إنه فبرك تصريحاته بالاتفاق مع مقدم البرنامج.

كما أثار الإعلامي عمرو أديب قبل أيام أزمة دبلوماسية بين مصر وليبيا، بعد تشبيهه خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على القناة نفسها، العلاقة بين البلدين كعلاقة روسيا بأوكرانيا، ما دعا حكومة الوحدة الوطنية الليبية لاستدعاء القائم بأعمال السفير المصري، للاحتجاج على هذا التشبيه، وردت وزارة الخارجية المصرية بالتأكيد على أن الإعلام المصري يتناول القضايا بحرية ومن وجهة نظره، وأن المواقف الرسمية تعبر عنها البيانات الصادرة عن الخارجية فقط.