داخلية الاحتلال: وصول 1555 أوكرانيًا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:25 م
04 مارس 2022
أكدت وزيرة الداخلية بحكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، اليوم الجمعة، أن 1555 مواطنًا أوكرانيًا وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي، بينهم 150 يحق لهم الحصول على الجنسية "الإسرائيلية".
وبحسب قناة "كان" العبرية، أضافت شاكيد أن إسرائيل تستعد لقدوم أكثر من 100 ألف يهودي من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه سيتم إبداء المرونة وتقديم المساعدة للأوكرانيين من غير اليهود أيضًا.
ومن المتوقع أن يصل في الأسبوع المقبل نحو 1000 قادم جديد، سيتم استيعابهم في الفنادق بصورة موقتة.