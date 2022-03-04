ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم الشهر الماضي

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا في شهر شباط/فبراير الماضي.

وأوضحت (فاو) في تقرير صدر عنها، أن أسعار الغذاء على مستوى العالم قفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان. وبلغ مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في شباط/فبراير مقابل 135.4 في كانون الثاني/يناير.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وحذّرت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، من أن ارتفاع التكاليف يعرّض السكان الأشد فقرًا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

وفي سياق متصل، توقّعت (فاو) أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن خلال العام الجاري من 775.4 مليون في 2021، في أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022.