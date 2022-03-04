"الناتو": لن نقاتل في أوكرانيا.. ولن نقيم منطقة حظر جوي فوقها

كد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمرٍ صحفيٍّ اليوم الجمعة، أنَّ "الحلف لن يقيم منطقة حظرٍ جويٍّ فوق أوكرانيا"، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي، لأنَّ ذلك "قد يؤدي إلى امتداد الحرب إلى المزيد من الدول الأوروبية".

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماعٍ عاجلٍ مع وزراء خارجية دول الحلف، إنَّ "الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني، أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية"، وأوضح أنَّ الحلف "لن يقاتل في أوكرانيا، لا في الجو ولا على الأرض".

وأكّد الأمين العام للناتو أنَّ "الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرّب الصراع إلى خارج أوكرانيا"، كما توقّع أنَّ "الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا"، داعياً في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف الحرب، والانخراط في الجهود الدبلوماسية".

واليوم، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا ليست طرفاً في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه.

ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءاً من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا... وفي الوقت نفسه، نبذل قصارى جهدنا للإسهام في جعل التنمية ممكنة في أوكرانيا، للناس، مع وجود نظام وقف إطلاق النار وانسحاب القوات".