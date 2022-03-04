الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقال المواطن رائف شويكة، صاحب المنزل، إن سلطات الاحتلال قامت بتهديده بدفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيقل، إذا لم يقم هو بهدم المنزل.

وأضاف أن عائلته المكونة من 4 أفراد باتت دون مأوى، رغم مساعيه خلال الأعوام الثمانية الأخيرة وخوضه صراعا مع سلطات الاحتلال لاستصدار تراخيص بناء لمنزله.

وأكد شويكة تمسكه بأرضه وتشبثه بها، رغم محاولات سلطات الاحتلال اقتلاعه وتهجيره من خلال الهجمة الشرسة التي تشنها على الفلسطينيين في القدس المحتلة.