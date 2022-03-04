طريقة إضافة المرافقين في تطبيق اعتمرنا 1443هـ- تحميل تطبيق اعتمرنا 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة حول تطبيق اعتمرنا السعودية، حيث لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل حول برنماج اعتمرنا وخطوات إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا، كما سنقد لكم طريقة حجز موعد للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق "اعتمرنا".

طريقة إضافة المرافقين في تطبيق اعتمرنا 1443هـ- تحميل تطبيق اعتمرنا 2022





خطوات إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا 2022

1- ختيار نوع التصريح

2- إضافة مرافق

3- إكمال بيانات المرافق

4- الموافقة على الإضافة

طريقة حجز موعد للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق "اعتمرنا" 1443هـ





كما أوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، خطوات حجز موعد للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وقالت: "بخطوات ميسرة، احجز موعدك للصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق اعتمرنا"، وجاءت الخطوات كالتالي:

1 - الدخول لتطبيق اعتمرنا - اختيار نوع التصريح حسب المطلوب:

- الصلاة في الروضة الشريفة – رجال

- الصلاة في الروضة الشريفة – نساء

- زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما

2- اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين

3- اختيار التاريخ والوقت المناسب علمًا بأنه يمكنكم اختيار الوقت المناسب، وتجنب أوقات الذروة

4- اختيار نقطة التجمع المتاحة الإطلاع على تعليمات الدخول للمسجد النبوي ونقطة التجمع ثم الموافقة عليها

5- يمكنك الآن استعراض التصريح أو إلغائه

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، كانت قد حصلت، خلال شهر ديسمبر الماضي، على وسام المعلوماتية 2021 من جائزة الشيخ سالم العلي الصباح نظير تسخيرها للتقنية في خدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة "اعتمرنا". وهنأت جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، وزارة الحج والعمرة لحصولها على وسام المعلوماتية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الواحدة والعشرين تهنئ الحائز على وسام المعلوماتية وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وتبارك لهم هذا الإنجاز المتميز".

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بذلت جهودًا حثيثة ومساعي موفقة لتطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة للحجيج، إذ ابتكرت الحلول التقنية والمنصات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة المقدمة لضيوف الرحمن في قالب من الجودة والإتقان، ومن بين هذه الخدمات الذكية تطبيق "اعتمرنا".

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح (الصلاة في المسجد الحرام، أداء العمرة، الزيارة في المسجد النبوي الشريف، الصلاة في الروضة الشريفة) وذلك في يونيو الماضي.

رابط تحميل تطبيق اعتمرنا 2022

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