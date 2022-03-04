موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك 2022 – 1443، حيث يبحث المواطنين عن موعد حلول شهر رمضان المبارك، ولاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، أن يقدم لكم التفاصيل الكاملة عن تحري هلال شهر رمضان وفق ما توقع الخبير الفلكي نادر اشتي.

موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك 2022 – 1443



وقال الخبير الفلكي، نادر اشتي: "بعد أن قمت بحسابات فلكية دقيقه لشهر رمضان المبارك مع الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشرعية المتاحة حسب الشريعة الإسلامية وإمكانية ثبوتها، فمن المتوقع أن يكون شهر رمضان الفضيل للعام 2022م الموافق 1443هجري 29 يومًا".

وتوقع اشتي أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 3/4/2022، حسب ثبوت الرؤية الشرعية، مشيرًا إلى صعوبة تحققها من خلال التلسكوب.

يوم التحري الشرعي لهلال رمضان

وأضاف "يوم التحري الشرعي يوم الجمعة 1/4/2022 الموافق 29 شعبان بحيث يكون الهلال بعمر حوالي 10 ساعات ويغيب بعد الشمس بحوالي 16 دقيقه وتكون الرؤية صعبه حتى من خلال التلسكوب".

وتابع اشتي: "سنصوم 29 يومًا من أيام شهر رمضان الفضيل بإذن الله ومشيئته".

وقال أن أول يوم بعيد الفطر السعيد وهو أول أيام شهر شوال يوم الاثنين 2/5/2022 حسب ثبوت الرؤية الشرعية، مبينًا أنها ستكون متاحة من خلال التلسكوب.

وأضاف أن يوم التحري الشرعي يوم الأحد 1/5/2022 الموافق 29 رمضان، بحيث يكون الهلال بعمر حوالي 19 ساعة ويغيب بعد الشمس بحوالي 41 دقيقة.