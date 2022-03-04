بالصور 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 50 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة اليوم، في ساحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس :"إن 50 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد".

واحتشد آلاف المواطنين لأداء صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع العديد من المواطنين من الدخول للأقصى.

وكان قد أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ضمن صلاة "الفجر العظيم".

وأطلق نشطاء فلسطينيون خلال الأيام الماضية، دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" في مساجد الضفة والمسجد الأقصى، تحت عنوان "جمعة النصر قريب".

وتأتي صلاة "الفجر العظيم"، نصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرّض لاستهداف من قوات الاحتلال ومستوطنيه؛ بهدف بسط السيطرة عليه.









