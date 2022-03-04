محدث 102 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 102 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس بينهم 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وكانت اندلعت مواجهات، ظهر اليوم ، مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان المحتشدين على جبل صبيح في بلدة بيتا في مدينة نابلس، وسط اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث يحاول الاحتلال إعادة بناء بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح، فيما يتصدى الشبان للاحتلال ومستوطنيه ويمنعونه من إقامة هذه البؤرة.