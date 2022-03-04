عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال جبل صبيح وبيت دجن بنابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 24 مصابا خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن في نابلس.

وكانت اندلعت مواجهات، ظهر اليوم ، مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان المحتشدين على جبل صبيح في بلدة بيتا في مدينة نابلس، وسط اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث يحاول الاحتلال إعادة بناء بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح، فيما يتصدى الشبان للاحتلال ومستوطنيه ويمنعونه من إقامة هذه البؤرة.