الصحة بغزة: خمس وفيات و275 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل خمس حالات وفاة و275 إصابة بكورونا، و1100 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي تراكمي المصابين بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 247113 اصابة، بينما الحالات النشطة الحالية تصل إلى 8520 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ حوالي 236658 حالة، أما حالات الوفاة فقد ارتفعت إلى 1935 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغ 84 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

ونوهت أن الجرعات التي وصلت للقطاع بلغت 1957960 جرعة، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 665837 شخص.