هيئة المعابر تصدر إحصائية لأعداد المسافرين عبر معبر رفح

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن بغزة، صباح اليوم الجمعة، إحصائية لحركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المغادرين لقطاع غزة بلغ حوالي 2404، فيما بلغ إجمالي القادمين لغزة 2503، مبينةً أن السلطات المصرية منعت 94 مواطنًا من السفر.

وأشارت إلى أن العمل بالمعبر يتوقف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما يتم استأنافه صباح يوم الأحد.

جدير ذكره أن هيئة المعابر تصدر بشكل أسبوعي إحصائية أسبوعية لأعداد المسافرين والقادمين لقطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يُعد المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، في ظل الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ عام 2006.