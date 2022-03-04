حملة "إسرائيلية" ضد شركة "أمازون" الأميركية

شنت منظمات أميركية وعالمية مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة ضد شركة "أمازون" الأميركية.

جاء ذلك لمطالبتها بعدم بيع منتجات شركات ملابس تحمل شعارات ضد الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بحرية فلسطين.

من جانبها اتهمت منظمة "الحملة ضد معاداة السامية" شركة "أمازون" بالترويج للتحريض ضد "إسرائيل" من خلال الاستمرار في بيع الملابس التي تعرض شعارات وصور ادعت أنها "معادية للسامية".

ويُشار إلى أنه تسوق شركة "أمازون" حالياً على موقعها على الإنترنت قمصانًا تحمل عبارة "ستكون فلسطين حرة" وقمصانا أخرى تحمل شعار "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وهناك عدة منتجات أخرى تحمل شعارات متضامنة مع فلسطين منها عبارات: "حرروا فلسطين" و"دافعوا عن الشعب الفلسطيني"، و"أوقفوا تمويل إسرائيل".

جدير ذكره أنه تقوم عدة شركات أميركية بتسويق هذه المنتجات منها شركة تحمل علامتها التجارية اسم "فلسطين الحرة" واخرى تحمل اسم "ملبوسات الانتفاضة".