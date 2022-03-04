القوات الروسية تسيطر على محطة "زاباروجيا" النووية بأوكرانيا

نقلت وسائل إعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقالت القناة 13 العبرية: "إنه بعد قتال عنيف سيطرت القوات الروسية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وتعرضت المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فجر اليوم لقصف روسي عنيف، حيث اشتعلت فيها النيران لكن تم إخمادها وسيطرت القوات الروسية عليها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، إذا انفجرت فستحدث كارثة أسوأ بكثير من كارثة تشيرنوبيل عام 1986".