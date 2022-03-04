بالفيديو وسط تصدي مقاومون لقوات الاحتلال... اعتقال أربعة شبان من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة شبان من بلدتي قباطية وبرقين في مدينة جنين وسط تصدي مقاومين لقوات الاحتلال بإطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بتصدى مقاومون بالرصاص، فجر اليوم، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامها بلدتي قباطية وبرقين في جنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشابين قتيبة محمد عتيق، وسيف صبح من بلدة برقين بمدينة جنين.

وفي بلدة قباطية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات ميدانية، واعتقلت الشابين محمد زكارنة ومحمد كميل.

ويُشار إلى أن مدينة جنين تشهد اشتباكات ومواجهات مستمرة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشكل شبه يومي بعد محاولات الاحتلال اقتحام مخيم جنين بزعم اعتقال مطلوبين.

وتشهد أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعاً ملحوظاً في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، وتنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق تقرير صادر عن مركز معلومات فلسطين، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

وبيّن التقرير أن عدد عمليات إطلاق النار بلغ (52) عملية، و(2) عملية طعن أو محاولة طعن، و(7) عمليات زرع أو القاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية دهس واحدة.

وقد اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مناطق في جنين ونابلس عدة مرات في محاولة لاعتقال مواطنين.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى مواصلة الشبان والمقاومين التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، إذ شهدت الضفة والقدس (225) عملية القاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.