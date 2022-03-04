بالأسماء: اعتقال أربعة شبان من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة شبان من بلدتي قباطية وبرقين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشابين قتيبة محمد عتيق، وسيف صبح من بلدة برقين بمدينة جنين.

وفي بلدة قباطية شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات ميدانية، واعتقلت الشابين محمد زكارنة ومحمد كميل.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال البلدتين، وسط مواجهات عنيفة تخللها اشتباكات وإطلاق النار بين قوات الاحتلال وعدد من المقاومين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أن مدينة جنين تشهد اشتباكات ومواجهات مستمرة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشكل شبه يومي بعد محاولات الاحتلال اقتحام مخيم جنين بزعم اعتقال مطلوبين.