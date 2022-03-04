بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، صلاة الفجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك تلبية لنداء الفجر العظيم في ما سميت بـ "جمعة النصر قريب" .

ورُغم حالة البرد الشديد وإجراءات الاحتلال زحف آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها على بوابات الأقصى، ومنعت عددًا من الشبان ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الدخول للمسجد.

وكان قد أطلق نشطاء فلسطينيون خلال الأيام الماضية، دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" في مساجد الضفة والمسجد الأقصى، تحت عنوان "جمعة النصر قريب".

وتأتي صلاة "الفجر العظيم"، نصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرّض لاستهداف من قوات الاحتلال ومستوطنيه؛ بهدف بسط السيطرة عليه.





