أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 4-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:18 ص
04 مارس 2022
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حافظت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 4-3-2022، على انخفاض أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما هي موضحة في الجدول التالي:

الرقم       الصنف                  السعر الكيلو بالشيكل    
1 طماطم 1.7
2 خيار 2.5
3 بصل 2.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 5
6 فلفل 12
7 جزر 2.5
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 6
14 فصوليا 7
15 بيض 13
16 دجاج 12.5
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7
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