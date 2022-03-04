أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 4-3-2022

حافظت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 4-3-2022، على انخفاض أسعارها، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعه في الأسواق.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما هي موضحة في الجدول التالي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2.5
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|5
|6
|فلفل
|12
|7
|جزر
|2.5
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.5
|13
|ملوخية
|6
|14
|فصوليا
|7
|15
|بيض
|13
|16
|دجاج
|12.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7