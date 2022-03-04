الطقس: أجواء باردة وفرصة مهيأة لتساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 4-3-2022، أن يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار على فترات في مناطق مختلفة من البلاد بإذن الله، وتكون الرياح غربية مع هبات نشطة أحياناً. والله تعالى أعلم.

السبت: 2022-03-05

يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام خصوصاً في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه، والله تعالى أعلم

الأحد: 2022-03-06

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح اعلى من معدلاتها السنوية العامة لشهر آذار بنحو الأربعة درجات مئوية. ويكون الجو دافئاَ ومعتدلاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر الباكر، وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة نهاراً، الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. والله تعالى آعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-03-07

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو غائماً جزئيا الى غائم نهاراً ، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة خلال النصف الأول من اليوم، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.