إصابة 10 جنود من جيش الاحتلال خلال تمرين بالجنوب

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، عن إصابة عشرة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تمرين في جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية :"إنه أصيب 10 من جنود "لواء جولاني"، في ساعة متأخرة الليلة الماضية؛ بعد انقلاب إحدى المدرعات خلال تدريبات جنوب فلسطين المحتلة".

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"تم إجلاء 10 من قوات الجيش إلى المستشفى بعد انقلاب مدرعة عسكرية في ختام تمرين في جنوب البلاد".

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال يُصنف لواء "جولاني" كأحد أفضل ألوية المشاة في الجيش، وبالرغم من ذلك وقع لديه العديد من القتلى والإصابات في المعارك التي دارت مع المقاومة سواء في غزة أوجنوب لبنان.