سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل ورؤيا اليوم الجمعة 4-2-2022 عيار 21 و 24

سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل ورؤيا اليوم الجمعة 4-2-2022 مقابل الدينار الأردني ، وفي ساعات الصباح بدأ المواطنين في المملكة الأردنية إلى البحث عن أسعار الذهب الذي شهد هذا الأسبوع تذبذب في الأسعار عالميًا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية للجيش الروسي ضد مدن ومحافظات أوكرانيا بعد أن كشفت موسكو عن نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو الذي تعده العدو اللدود لها ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع أسعار المعدن الثمين والآمن إلى حد ما في هذه المقالة .

ويحرص كل مواطن على معرفة سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل ورؤيا اليوم خاصة المستثمرين والباعة والمقبلين على الزواج وتشمل تلك التسعيرة (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونشير لكم إلى أنه قبل يومين ، قد أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات عن ارتفاع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 60 قرشا.

كما وأوضحت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات في الأردن عبر بيان لها ، أن سعر هذا الغرام قد وصل إلى 39،50 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 38 دينارا لجهة البيع ، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم .

سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 44.21 دينار $62.35

سعر الذهب عيار 22 40.53 دينار $57.16

اسعار الذهب عيار 21 38.68 دينار $54.56

اسعار الذهب عيار 18 33.16 دينار $46.77

سعر الذهب عيار 14 25.79 دينار $36.37

سعر الذهب عيار 12 22.10 دينار $31.18

اسعار أوقية الذهب 1,375 دينار $1,939

اسعار جنيه الذهب 309.47 دينار $436.49

اسعار كيلو الذهب 44,209 دينار $62,354

ونشير لكم في هذه السطور ، إلى أن مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية قد ارتفع أمام سلة من ست عملات بنحو 0.12% عند 97.501 نقطة، كما أنه من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تسجل 223 ألفًا ، وفيما يلي سعر الذهب في الأردن في الأيام السابقة .

سعر الذهب في الأردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 مارس 43.91 38.42 32.93 25.61 21.96

1 مارس 44.38 38.83 33.28 25.89 22.19

28 فبراير 43.53 38.09 32.65 25.40 21.77

27 فبراير 43.09 37.70 32.32 25.13 21.54

26 فبراير 43.09 37.70 32.32 25.14 21.54

25 فبراير 43.13 37.74 32.35 25.16 21.57

24 فبراير 43.27 37.86 32.45 25.24 21.64

23 فبراير 43.56 38.12 32.67 25.41 21.78

22 فبراير 43.35 37.93 32.51 25.29 21.67

21 فبراير 43.41 37.99 32.56 25.32 21.71