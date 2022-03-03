شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 4 مارس 2022 انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.92 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.66% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.12%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.02% عن اليوم الماضي.

تابع أسعار العملات الرقمية 4 مارس 2022: