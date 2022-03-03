شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 4 مارس 2022 انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.92 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.66% عن اليوم الماضي.
تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.12%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.02% عن اليوم الماضي.
تابع أسعار العملات الرقمية 4 مارس 2022:
- انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.72% لتسجل نحو 43,447 دولار.
- انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.89% لتسجل نحو 2,905 دولار.
- انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
- انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.37% لتسجل نحو 407 دولار.
- ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9998 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.32% لتسجل نحو 0.7664 دولار.
- انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.77% لتسجل نحو 92 دولار.
- انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.76% لتسجل نحو 100 دولار.
- انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.62% لتسجل نحو 0.9257 دولار.
- انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 3.38% لتسجل نحو 82 دولار.