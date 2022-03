فيديو.. "ايكيا" السويدية تعلق عملياتها في روسيا وازدحام شديد من الروس على متاجرها

علقت مجموعة "ايكيا" السويدية للأثاث، اليوم الخميس، عملياتها مؤقتًا في روسيا حتى إشعار آخر، في إطار العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ضد روسيا، عقب إعلان الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الخميس الماضي.

وأوضحت "ايكيا" السويدية، في بيان لها، أن قرار تعليق أنشطتها في متاجر الشركة ينطبق على العمليات في بيلاروس، مشيرًا إلى أنه يؤثر بشكل عام على 15 ألف موظف في ايكيا.

وأدعت الشركة، أن تعليق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا جاء نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد وظروف التجارة.

وبيّنت أن هذا الاجراء الجديد يشمل وقف كافة الصادرات والواردات إلى ومن روسيا وبيلاروس، وكذلك الإنتاج في روسيا.

وأكدت "ايكيا"، أن مراكز التسوق العاملة في روسيا ستواصل تحت العلامة التجارية "ميجا" العمل، لافتةً إلى أن هذا الإجراء هدفه ضمان حصول الكثير من الأشخاص في روسيا على الغذاء والدواء.

