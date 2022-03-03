أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 4 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم اسعار الذهب و العملات في عدد من الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب اليوم، الجمعة 4 مارس/ آذار 2022، في العراق رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم 90.506 ألف دينار (61.99 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولًا بالأسواق)، في تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، إلى 79.195 ألف دينار (54.24 دولار).كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، خلال تداولات اليوم المحلية، لنحو 67.881 ألف دينار (46.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.795 ألف دينار (36.16 دولار)، وبلغ سعر عيار 12 نحو 45.253 ألف دينار (31.00 دولارا).

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، لنحو 2.814 مليون دينار (1928 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 633.557 ألف دينار (433.94 دولار).