راصد جوي يكشف حالة طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الخميس، عن حالة الطقس بجميع الأراضي الفلسطينية خلال أيام الأسبوع المقبل.

وأفاد العلامي، في بوست له عبر صفحته على الفيس بوك، أن حالة الطقس يوم غدٍ الجمعة تكون باردة، فيما تتراجع قوة الرياح مع بقائها نشطة على فترات مشيرًا إلى أن فرص تساقط الأمطار تبقى ضعيفة.

وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع يوم السبت المقبل، بحيث تكون لطيفة في المناطق الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق، أما يوم الأحد، يكون الطقس خماسيني دافئ، مع رياح نشطة/قوية مثيرة للغبار والأتربة، متوقعًا احتمالية حدوث زخات من الأمطار.

ومن يوم الأثنين حتى الأربعاء، يعود الطقس ليكون ربيعي معتدل مُستقر، وفق الراصد الجوي.

وأكد العلامي، أن وصف الحالة الجوية مرتبط بشكل أساسي بساعات النهار من هذه الأيام.