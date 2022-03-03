اليكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 4 مارس 2022

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في الجزائر اليوم الجمعة 4 مارس 2022، وذلك تزامنًا مع ارتفاع المعدن الأصفر النفيس بالأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.807 ألف دينار (61.99 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال منتصف تعاملات اليوم في الجزائر، إلى نحو 7.706 ألف دينار (54.24 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تعاملات اليوم، إلى نحو 6.605 ألف دينار (46.49 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 5.137 ألف دينار (36.16 دولار).

سجل سعر أوقية (أونصة) الذهب في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 273.899 ألف دينار (1928 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الجزائر بمنتصف تعاملات اليوم، نحو 61.651 ألف دينار (433.94 دولار).