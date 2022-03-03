الآن بث مباشر من كييف على تردد قناة روسيا اليوم RT 2022

الآن بث مباشر تردد قناة روسيا اليوم RT 2022 ، يبحث المواطنين في جميع انحاء دول العالم على هذا التردد من اجل مشاهدة الحرب الروسية الأوكرانية الآخذة في التصاعد لا سيما أن الجيش الروسي بدأ فعليا في فرض طوق شامل على العاصمة كييف التي بات بين قوسين وأدنى بالسيطرة عليها كاملة ، وتزايدت عمليات البحث على الانترنت عن تردد قناة RT ، وقرر فريق فلسطين اليوم وضع هذا الإشارة في هذه السطور ، وفي احدث تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قال في مؤتمر صحفي، أن مرتزقة جانب يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية وتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين، مؤكدًا أن المرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن. وشدد على أن بلاده "لن يتخلى عن قناعتي بأنّ الروس والأوكرانيين هم شعب واحد".

بث مباشر روسيا اليوم 2022 RT ARABIC

القناة تحرص على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة، وذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

مباشر الحرب الروسية الاوكرانية على RT

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

مشاهدة مباشرة غزو روسيا أوكرانيا 2022

رابط موقع روسيا اليوم الالكتروني ( اضغط هنا ) .

رابط تحميل تطبيق قناة روسيا اليوم ( اضغط هنا ).





حرب روسيا وأوكرانيا

أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن مرتزقة جانب يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية وتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين، مؤكدًا أن المرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن.

وشدّد الرئيس الروسي، بوتين، في مؤتمر صحفي، على أنه "لن يتخلى عن قناعتي بأنّ الروس والأوكرانيين هم شعب واحد".

وأشار إلى أن النازيين الجدد يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعًا بشرية على غرار ما يجري في دونباس.

وقال بوتين: إن "القوات الروسية فتحت ممرات إنسانية في كافة الاتجاهات لتمكين المدنيين من المغادرة".

وبشأن الأسرى الروس في أوكرانيا، قال بوتين: إن "جميع أسر العسكريين الذين سقطوا في المعارك دفاعًا عن وطنهم ستخصّص لهم مبالغ مالية ومدفوعات شهرية".